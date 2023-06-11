«Ресурс неограничен»: инженер Разбирин показал беспилотную мишень для спецназа

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На основе гусеничного беспилотника специалисты из завода Дегтярева создали сверхживучую подвижную мишень, которая предназначена для тренировки спецподразделений по движущимся целям. О ее особенностях «Военной приемке» рассказал инженер-конструктор роботизированного комплекса полигонного оборудования для стрелкового оружия завода Андрей Разбирин.

«Здесь используется бронекапсула и электропривод, два независимых мотора и гусеничное шасси. Наш комплекс рассчитан на работу с калибрами 5.45, 7.62 и 9 миллиметров», - рассказал Разбирин.

Данный робот - родственник беспилотника «Нерехта». Эта машина может переоборудоваться для выполнения множества целей - на этот раз он стал мишенью.

Одна из его особенностей - если мишень «ранить», то она через какое-то время встанет обратно. «Убить» цель можно, попав лишь в заранее заданные «смертельные точки». Отличительная особенность - скорость поднятия мишени, она составляет менее двух секунд. Также мишень сделана из мягкого материала.

«Эта многослойная мишень действует на замыкание при попадании пули и данная конструкция позволяет увеличить живучесть мишени. Она выдерживает не менее 900 попаданий. А у машины ресурс выстрелами неограничен», - рассказал Разбирин.

Смотрите выпуск программы «Военная приемка. Сухопутные беспилотники» на сайте телеканала «Звезда» и в приложении SMART.TV. В этой серии зритель узнает, кто и как использует эту технику в зоне специальной военной операции.