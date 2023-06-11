Замглавы СКБ Минобороны Поповиченко рассказал об особенностях управления «Уран-9»
Заместитель генерального директора по СМИ Специального конструкторского бюро МО РФ Сергей Поповиченко рассказал программе «Военная приемка» об особенностях управления гусеничными беспилотными машинами семейства «Уран». Съемочной группе программы показали мастер-класс по синхронному контролю многотонными дронами.
«Оператор имеет пульт дистанционного управления. Он управляет машиной онлайн. У него имеются джойстики, которыми он управляет как ходом машины, так и рабочими органами», - рассказал Поповиченко.
У каждого оператора имеется не только пульт, но и большой рюкзак, который также является частью системы управления гусеничным беспилотником. Также в систему встроены устройства, позволяющие управлять машиной во время работы системы радиоэлектронной борьбы.
«Машина относится к военной технике, соответственно, должна быть защищенность - от осадков, температуры. Работает в режиме от -50 до +50 градусов Цельсия. Кроме того, там находятся аккумуляторные батареи, которые позволяют управлять машиной в установленный период времени», - отметил Поповиченко.
На операторском пульте имеются не только органы управления, но и датчики, аналогичные автомобильным - для отслеживания состояния двигателя.
«Мы делали эксперимент - при нормальных условиях за две недели максимум можно привести человека к тому, чтобы он в совершенстве овладел системой управления в полном объеме», - рассказал Поповиченко.
Смотрите выпуск программы «Военная приемка. Сухопутные беспилотники» на сайте телеканала «Звезда» и в приложении SMART.TV. В этой серии зритель узнает, кто и как использует эту технику в зоне специальной военной операции.