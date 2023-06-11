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Замглавы СКБ Минобороны Поповиченко рассказал об особенностях управления «Уран-9»

Алексей Курильченко
14:00 11.06.2023
Для того, чтобы обучить человека управлять тяжелой машиной, требуется не более двух недель.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Заместитель генерального директора по СМИ Специального конструкторского бюро МО РФ Сергей Поповиченко рассказал программе «Военная приемка» об особенностях управления гусеничными беспилотными машинами семейства «Уран». Съемочной группе программы показали мастер-класс по синхронному контролю многотонными дронами.

«Оператор имеет пульт дистанционного управления. Он управляет машиной онлайн. У него имеются джойстики, которыми он управляет как ходом машины, так и рабочими органами», - рассказал Поповиченко.

У каждого оператора имеется не только пульт, но и большой рюкзак, который также является частью системы управления гусеничным беспилотником. Также в систему встроены устройства, позволяющие управлять машиной во время работы системы радиоэлектронной борьбы.

«Машина относится к военной технике, соответственно, должна быть защищенность - от осадков, температуры. Работает в режиме от -50 до +50 градусов Цельсия. Кроме того, там находятся аккумуляторные батареи, которые позволяют управлять машиной в установленный период времени», - отметил Поповиченко.

На операторском пульте имеются не только органы управления, но и датчики, аналогичные автомобильным - для отслеживания состояния двигателя.

«Мы делали эксперимент - при нормальных условиях за две недели максимум можно привести человека к тому, чтобы он в совершенстве овладел системой управления в полном объеме», - рассказал Поповиченко.

Смотрите выпуск программы «Военная приемка. Сухопутные беспилотники» на сайте телеканала «Звезда» и в приложении SMART.TV. В этой серии зритель узнает, кто и как использует эту технику в зоне специальной военной операции.

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