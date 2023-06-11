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В СКБ Минобороны рассказали, как СВО изменила беспилотники «Уран»

Алексей Курильченко
10:03 11.06.2023
Конструкторскому бюро удалось импортозаместить ходовую часть и силовую установку, а также изменить внешний облик машины.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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За время проведения специальной военной операции в конструкцию гусеничных беспилотных аппаратов семейства «Уран» были внесены значительные изменения, которые даже отразились на внешности машин. Об этом «Военной приемке» рассказал заместитель генерального директора по СМИ Специального конструкторского бюро МО РФ Сергей Поповиченко.

«Машины стали более производительные, увеличилась броневая защита, дальность управления. Кроме этого, проведен комплекс мероприятий, связанный с импортозамещением - по ходовой части, по силовой установке. Учитывая опыт, который получили в войсках наши машины, произведены конструктивные изменения, которые даже внешне отличают "Уран" от тех машин, которые изготавливались раньше. Это, в первую очередь, "Уран-6" и эта тематика продолжается на комплексах "Уран-14"», - рассказал Поповиченко.

Смотрите выпуск программы «Военная приемка. Сухопутные беспилотники» на сайте телеканала «Звезда» и в приложении SMART.TV. В этой серии зритель узнает, кто и как использует эту технику в зоне специальной военной операции.

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