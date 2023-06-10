О человеческой душе, смелости и талантах: каким будет финал конкурса «Звезда-2023»

Участников Всероссийского вокального конкурса «Звезда-2023» ждет самое трудное и ответственное испытание: выступление на большой сцене в финале и шанс стать главной звездой конкурса.

© Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК «ЗВЕЗДА»

Соединить безупречные вокальные данные и творческий потенциал, смешать это с яркой харизмой и добавить уверенности. Участники конкурса «Звезда-2023» готовят свое главное выступление.

Финал - момент долгожданный и ответственный. Это масштабное музыкальное шоу, в котором только сильнейшие представители регионов России с новыми, специально написанными для конкурса песнями.

18-летняя Майя Блудшая выступила с авторской песней, так как по условиям финала все участники исполняют новые, ранее не звучавшие композиции, эксклюзивно написанные для проекта.

«Эта песня является моим отражением, отражением моего внутреннего мира. Я очень ценю человеческую красоту, которая хранится в нас и очень хотела бы, чтобы зритель тоже понял, о чем моя песня», - Майя Блудшая, финалистка Всероссийского вокального конкурса «Звезда 2023».

Кроме зрителей, безупречного выступления ждет профессиональное жюри. Для них, вершащих судьбы на этом проекте, вокальные данные, конечно, важнейший критерий. Но, когда речь идет о конкурсе «Звезда», значение имеют и пластика артиста, и образ, и множество других деталей.

Участники готовы удивлять. Джованна из Херсонской области невольно создала интригу с самого начала и не раскрывала ее до последнего. На протяжении всего сезона певица не показывала лица. Жюри слышало только голос. Вот, наконец, финальный сюрприз.

Решение открыться публике полностью Джованне далось нелегко. Инкогнито ей пришлось выступать в целях безопасности, но, как говорит она сама, в ее семье отступать не принято, а наоборот - сражаться до последнего. Этим продиктован и выбор песни.

«О душе, о человеческой душе. О том, что все равны, у каждого из нас есть в жизни сложные моменты, но рано или поздно наступает то мгновение, когда ты видишь свет и идешь на этот свет», - рассказала Джованна, финалистка конкурса «Звезда 2023».

Исполнительница заставила восхищаться членов жюри не только мужеством и смелостью, наконец раскрыв лицо, но и, конечно, своим талантом.

Эта сцена собрала самых талантливых исполнителей со всей страны - от юга до бескрайнего севера. Каждое выступление - это отдельный, продуманный до мелочей сюжет с кульминацией и развязкой. Анна Че из Самарской области вышла на сцену в образе сказочной невесты.

За их выступлением следят миллионы телезрителей. А мнение столь авторитетного жюри для артистов является мощным стимулом для дальнейшего роста. Кто-то выступает на все 100 баллов, а кто-то не сдерживает слез из-за низкой оценки.

«Мы ждем простой вещи, самой простой вещи, которая может быть - открытия. Это так редко случается. Но именно этого мы ждем. Мы хотим открыть звезду. Никто не знает, что это такое. Это когда все одновременно сказали "вау". Вот что это», - сказал Максима Дунаевский, председатель жюри «Звезда 2023».

«Звезда» - это не только вокальный конкурс, но еще и сложнейший по техническому исполнению проект. В режиме прямого эфира в аппаратной работают сразу несколько режиссеров и ассистентов. Десятки камер и операторов улавливают каждую деталь. Спецэффекты, музыканты, бэк-вокалисты - с каждым новым сезоном конкурс становится все более зрелищным.

«В этом году мы серьезней работали с хореографией. К нам подключились даже театральные ресурсы из известных московских театров, чтобы постановки стали еще более глубокими с интересными сюжетами. Не просто танцы и не просто эстрадный подход, а подход к каждому номеру как к отдельному произведению не только музыкальному, но и драматургическому», - заключила Дарья Пиманова, продюсер конкурса «Звезда 2023».

Так что драмы в финале точно не избежать. Приз - денежное вознаграждение, ротация на «Дорожном радио» и признание миллионов слушателей. Имя победителя Всероссийского вокального конкурса «Звезда 2023» назовут уже 11 июня.

Финальные выпуски музыкального конкурса «Звезда-2023» смотрите на нашем телеканале 10 и 11 июня в 19:45, а также на нашем сайте и в приложении SMART.TV.