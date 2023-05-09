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В Севастополе чествуют ветеранов Великой Отечественной войны

Тимур Шерзад
Михаил Аброськин
09:58 09.05.2023
Девятое мая для важнейшего порта Крыма значит не только победу в масштабной войне за существование. Это дата освобождения города от германских оккупантов и их румынских пособников.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Вместо большого шествия по главному проспекту, в Севастополе сегодня Парад Победы в каждом дворе, где живут ветераны.

Кузину Луке Ивановичу 97 лет. Капитан 1-го ранга в отставке. Подводник-орденоносец без малого 65 лет отдал флоту. С самого начала войны сражался с захватчиками на Черном море, оборонял, а затем и освобождал Севастополь. И несмотря на свой возраст, как сейчас вспоминает тот день, когда узнал о победе Советского Союза над гитлеровской Германией.

«Ну, это нельзя описать. Потому что все прыгали, бесились, что мы победили! Но не так уж и сильно - на лодке не развернешься, некогда и нельзя», - поделился Кузин. 

Теперь же каждый год он с гордостью надевает китель и ордена. Вспоминает боевых товарищей, рассказывает о том, как ковалась большая народная победа. К слову, 9 мая в Севастополе отмечают сразу две значимые даты. Ровно за год до разгрома вермахта советские войска освободили город от немецких захватчиков. Битва началась на подступах к Сапун-горе - важной стратегической высоте.

«Это мемориальный комплекс "Сапун-гора", место отдыха. Но 7 мая 1944 года здесь состоялось одно из важнейших сражений в истории Севастополя. Гремели пушки и пулеметы», - прокомментировал наш корреспондент Михаил Аброськин.

Многоярусная система траншей, созданная немцами, бетонные дзоты и колючая проволока в сочетании с тяжелым вооружением противника делали вершину неприступной крепостью. Но несмотря на это, бойцы Красной армии ринулись в бой.

Закаленные в сражениях под Сталинградом, они использовали тактику городских боев, чтобы теснить врага. Окоп за окопом, укрепление за укреплением советские войска пробивали путь наверх. В 19 часов 30 минут воины 77-й и 32-й гвардейской стрелковых дивизий первыми вышли на гребень Сапун-горы и ознаменовали начало освобождения Севастополя.

В память о тех событиях на Сапун-горе каждый год торжественно поднимают гюйс и шесть боевых знамен войск, сражавшихся за Севастополь с германскими захватчиками.  

«Здесь, на героической земле Сапун-горы, мы отдаем дань уважения великому подвигу, совершенному русским солдатом. Каждое из этих боевых знамен полито кровью защитников - тех, кто защищал и освобождал Севастополь», - заявил губернатор Севастополя Михаил Развозжаев.

Реконструкторы ежегодно воссоздают небольшие сцены тех далеких дней. Среди винтовок и пулеметов, которые сохранились в музее, мальчишки и их родители пытаются разглядеть то самое оружие Победы.

Более 119 тысяч имен погибших и пропавших без вести сегодня собраны в «Книге памяти» Севастополя. Поисковые отряды находят останки героев той далекой войны. Их хоронят в братских могилах на мемориальном кладбище в поселке Дергачи.

Как символ связи поколений, в память о подвиге героев, воевавших за Крым и Севастополь, в «Артеке» дети со всей страны собрались вместе и зажгли свечи большой огненной картины. Частичка огня, взятая от Вечного огня на Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду Московского Кремля, превратилась в яркую композицию с изображением названия акции «Огонь памяти». А накануне праздника копию Знамени Победы артековцы установили на скалах Адалары.

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