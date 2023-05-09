Волонтеры помогли исполнить мечту ветеранов попасть на Парад Победы в Москве

День Победы ветераны встречают, не обращая внимания ни возраст, ни на фронтовые раны, ни на лишения, перенесенные в годы ВОВ.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Республика Коми. Ателье получило необычный заказ пошить новый китель ветерану Великой Отечественной войны. Николай Акимович Рочев давно хотел попасть на Парад Победы на Красную Площадь. Об этом узнали волонтеры и помогли осуществить мечту.

На груди ветерана - орден Отечественной войны второй степени, медали за победу над Германией и за победу над Японией. Николай Акимович - танкист. Присутствовать на параде Победы в столице ветеран будет впервые. Но волнения своего не показывает. Еще одна мечта Николая Акимовича - увидеть на Красной площади президента России Владимира Путина.

Тамара Петровна при помощи песни и волнение унимает, и настраивает себя. Волонтеры тоже помогли осуществить ее мечту. Совсем скоро женщина окажется на Красной площади, на параде Победы. А 9 мая для нее как в песне - «тот день мы не забудем никогда». Тамара Петровна вспоминает, что чувствовала в тот момент, когда Красная Армия освобождала ее родной Мариуполь.

«Потом вдруг из кукурузы с криком «ура» выскочили те, кто был там. Папа говорит: «Дети, вылезайте из погреба, - наши!». А потом они широким строем прошли по нашей улице. Тут уже все соседи вышли. Мы, девочки, нарвали цветов ребятам», - описывает ветеран.

Тамара Петровна никогда не уезжала из Мариуполя. В нем еще подростком она пережила немецкую оккупацию.

«Вот, было так, что моя мама и соседи сварили кукурузу и идут туда. Они же ручку тянут из-за проволоки, а немец подойдет, еще стукнет прикладом, мама плачет, и он, бедненький: «Тетенька, дай еще», а немец опять», - рассказывает женщина.

Причем Тамаре Петровне до освобождения Мариуполя российской армией пришлось пережить нечто подобное.

«Я пошла в магазин, ленточку приколола, потому что празднуем 9 мая. Для нас это такой большой праздник, это торжество такое, и вдруг идут два парня на встрече, и как нарочно нет никого. Подходят и говорят: «Нацепила колорадского жука». Я говорю: «Ребята, что вы делаете, прекратите». Еще так и ногой затерли», - вспоминает ветеран.

Вещи уложены. Главное место занимает кофточка с медалями. Тамара Петровна - труженик тыла. На рюкзаке снова красуется Георгиевская ленточка, больше никто не посмеет оскорбить память.

Большой праздник и в Донецке. К Ларисе Чайковой, как и к другим ветеранам и детям войны, с подарками пришли бойцы 1-го Донецкого армейского корпуса. Военные просят не задавать ей много вопросов, ведь Лариса Васильевна пережила немецкий концлагерь, от воспоминаний поднимается давление.