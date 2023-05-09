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Волонтеры помогли исполнить мечту ветеранов попасть на Парад Победы в Москве

Владислав Кустов
Елизавета Потейчук
05:44 09.05.2023
День Победы ветераны встречают, не обращая внимания ни возраст, ни на фронтовые раны, ни на лишения, перенесенные в годы ВОВ.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Республика Коми. Ателье получило необычный заказ пошить новый китель ветерану Великой Отечественной войны. Николай Акимович Рочев давно хотел попасть на Парад Победы на Красную Площадь. Об этом узнали волонтеры и помогли осуществить мечту.

На груди ветерана - орден Отечественной войны второй степени, медали за победу над Германией и за победу над Японией. Николай Акимович - танкист. Присутствовать на параде Победы в столице ветеран будет впервые. Но волнения своего не показывает. Еще одна мечта Николая Акимовича - увидеть на Красной площади президента России Владимира Путина.

Тамара Петровна при помощи песни и волнение унимает, и настраивает себя. Волонтеры тоже помогли осуществить ее мечту. Совсем скоро женщина окажется на Красной площади, на параде Победы. А 9 мая для нее как в песне - «тот день мы не забудем никогда». Тамара Петровна вспоминает, что чувствовала в тот момент, когда Красная Армия освобождала ее родной Мариуполь.

«Потом вдруг из кукурузы с криком «ура» выскочили те, кто был там. Папа говорит: «Дети, вылезайте из погреба, - наши!». А потом они широким строем прошли по нашей улице. Тут уже все соседи вышли. Мы, девочки, нарвали цветов ребятам», - описывает ветеран.

Тамара Петровна никогда не уезжала из Мариуполя. В нем еще подростком она пережила немецкую оккупацию.

«Вот, было так, что моя мама и соседи сварили кукурузу и идут туда. Они же ручку тянут из-за проволоки, а немец подойдет, еще стукнет прикладом, мама плачет, и он, бедненький: «Тетенька, дай еще», а немец опять», - рассказывает женщина.

Причем Тамаре Петровне до освобождения Мариуполя российской армией пришлось пережить нечто подобное.

«Я пошла в магазин, ленточку приколола, потому что празднуем 9 мая. Для нас это такой большой праздник, это торжество такое, и вдруг идут два парня на встрече, и как нарочно нет никого. Подходят и говорят: «Нацепила колорадского жука». Я говорю: «Ребята, что вы делаете, прекратите». Еще так и ногой затерли», - вспоминает ветеран.

Вещи уложены. Главное место занимает кофточка с медалями. Тамара Петровна - труженик тыла. На рюкзаке снова красуется Георгиевская ленточка, больше никто не посмеет оскорбить память.

Большой праздник и в Донецке. К Ларисе Чайковой, как и к другим ветеранам и детям войны, с подарками пришли бойцы 1-го Донецкого армейского корпуса. Военные просят не задавать ей много вопросов, ведь Лариса Васильевна пережила немецкий концлагерь, от воспоминаний поднимается давление.

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