Бойцы железнодорожных войск ЗВО поздравили 99-летнего ветерана Калинина и прокатили его на спецпоезде «Волга»
Кадры поздравления с Днем Победы 99-летнего ветерана Великой Отечественной войны Льва Калинина военнослужащими спецпоезда «Волга» железнодорожных войск Западного военного округа, выполняющими задачи специальной военной операции показало Минобороны.
Специальный поезд «Волга» курсирует по освобожденным территориям Донбасса. Под марш «Прощание славянки» поезд подъехал к станции. Начальник спецпоезда спустился и с букетом цветом подошел к ветерану, поздравив его с праздником и пожелав «крепкого здоровья и всех благ». Лев Александрович Калинин в сопровождении начальника поезда зашел в бронепоезд и сел на место машиниста.
«Ни разу я не катался на поездах таких. Неплохо. А здоровье позволило бы, я лучше бы пошел защищать Родину! 99 лет. Карабкаюсь уже тяжеловато», - сказал ветеран Великой Отечественной войны.