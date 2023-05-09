Армия 9 мая Бойцы железнодорожных войск ЗВО поздравили 99-летнего ветерана Калинина и прокатили его на спецпоезде «Волга» Участвовавший в освобождении Белоруссии и награжденный множеством медалей ветеран восхитился оснащением и возможностями спецпоезда. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Кадры поздравления с Днем Победы 99-летнего ветерана Великой Отечественной войны Льва Калинина военнослужащими спецпоезда «Волга» железнодорожных войск Западного военного округа, выполняющими задачи специальной военной операции показало Минобороны. Специальный поезд «Волга» курсирует по освобожденным территориям Донбасса. Под марш «Прощание славянки» поезд подъехал к станции. Начальник спецпоезда спустился и с букетом цветом подошел к ветерану, поздравив его с праздником и пожелав «крепкого здоровья и всех благ». Лев Александрович Калинин в сопровождении начальника поезда зашел в бронепоезд и сел на место машиниста. «Ни разу я не катался на поездах таких. Неплохо. А здоровье позволило бы, я лучше бы пошел защищать Родину! 99 лет. Карабкаюсь уже тяжеловато», - сказал ветеран Великой Отечественной войны. © Минобороны России Фронтовик давно мечтал прокатиться на железнодорожной боевой машине. Несмотря на прошедшие десятилетия, он так же остро продолжает переживать за тех, кто отстаивает правое дело. На фронт Лев Калинин попал в 18 лет, служил минометчиком. Участвовал в освобождении Белоруссии. Пережил разное - и бомбежки, и обстрелы. Был дважды ранен. Удостоен различных медалей, в том числе «За взятие Кенигсберга», «За боевые заслуги» и ордена Красной Звезды. Железнодорожный транспорт он встречал много раз в ходе своей боевой службы. Передвигался в составе эшелонов на фронтах. © Минобороны России В кабине машиниста фронтовик с любопытством рассматривает все детали, нажимает на гудок поезда. Военнослужащие рассказали ему, для чего предназначен бронепоезд и какую задачу он выполняет в ходе проведения спецоперации. «Мы предназначены для технической разведки, разминирования и восстановления железнодорожных путей, для сопровождения воинских эшелонов ну и других задач, которые возникают в ходе специальной военной операции», - рассказал один из бойцов. Ветеран Лев Калинин уточнил, что будет, если произойдет нападение. На что ему ответили, что на этот случай весь личный состав находится в полной боеготовности, а впереди идет платформа прикрытия. Ветеран интересовался боевым вооружением бронепоезда. «Волга» оснащена новейшей военной техникой. Спаренная 23-миллиметровая зенитная пушка - лавный калибр бронепоезда, на котором таких две. © Минобороны России Старший сержант рассказал ветерану ВОВ о работе и вооружении бронепоезда «Волга», а фронтовик поделился своим бесценным опытом. Для военнослужащих он - пример мужества и стойкости. Чувство гордости переполнило их: прошедший с честью и бесстрашием Великую Отечественную войну, награжденный множеством медалей фронтовик посетил их железнодорожную боевую машину. Ветерану Льву Калинину в присутствии личного воинского состава бронепоезда вручили медаль «170 лет железнодорожных войск». Фронтовик поблагодарил военнослужащих и пожелал им «вернуться домой всем до единого» и «сохранить жизни и целостность нашей великой Родины!». Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика