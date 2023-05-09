Ветеран ВОВ Петр Голышкин рассказал юнармейцам, как охранял участников Потсдамской конференции

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК «ЗВЕЗДА»

В Ростовской области находится самый крупный в России мемориал Холокоста. В Великую Отечественную войну в Змиевской балке во время оккупации донской столицы уничтожены 27 тысяч ростовчан еврейского происхождения. На этом месте и располагается мемориальный комплекс.

Именем Вити Черевичкина, подростка, зверски замученного немцами за помощь подпольной антифашистской группе, назван парк у главной площади города. Ежегодно у мемориалов, установленных в память о героях, сражавшихся с фашистами, собираются ветераны, дети войны и местные жители. А несут караул здесь «Волонтеры Победы». Они же помогают содержать памятники в порядке. С теми, кто восстанавливает имена героев и проводит с ветеранами праздники и будни, пообщался Виталий Никулин.

Две гармони и балалайка! Инструменты не лежат без дела дома у 98-летнего Петра Павловича Голышкина. Говорит, что сейчас пальцы так же легко вспомнили бы и ручки пулемета Максима. С ним ветеран прошел всю войну. Даже стих своему надежному стальному товарищу посвятил. Командир взвода пулеметчиков 38-го погранполка НКВД прошел Курскую дугу, освобождал Польшу, брал Берлин.

«Утром рано проснулись. Услышали выстрелы... И шумят: "Ура! Война закончилась! Мы победили!" И мы пошли к Рейхстагу, кто как мог дошел туда, расписались», - рассказывает Петр Голышкин, ветеран Великой Отечественной войны.

Еще один эпизод солдат-победитель до сих пор вспоминает с негодованием и досадой. Он связан с Потсдамской конференцией. Петр Павлович охранял безопасность встречи «большой тройки» - Рузвельта, Черчилля и Сталина. Той самой, где закладывались основы послевоенного мира.

«Общался с американскими войсками. Стояли вместе. Как неприлично было! Как некрасиво! Я отдаю на посту приветствие по-ефрейторски, а он лежит, покуривает. Это он так стоит на посту, нет?» - вспоминает Петр Голышкин.

Всегда на своем посту «Волонтеры Победы». В преддверии праздника они пришли к ветерану в гости. В порядок приводят огород и лужайку перед домом Петра Павловича.

«Ветеранам мы помогаем круглый год. Как только появляется запрос. Например, от того же Совета ветеранов к нам поступает запрос. Например, ребята помогали - мыли окна, красили решетки. Мы всегда на связи. Это круглый год происходит», - рассказал Владимир Сидоркин, координатор направления «Моя история» РРО «Волонтеры Победы».

Молодое поколение чтит память не только живых героев, но и тех, кто навечно записал свой подвиг в историю. Вместе с адресной помощью, которую оказывают волонтеры ветеранам по всей стане, свой фронт работ у юнармейцев-школьников. Этот памятник советскому воину-освободителю на братской могиле в селе Большой Лог Ростовской области не принадлежит руке известного скульптора, но всегда выкрашен. Территория вокруг него в идеальном порядке. Местные школьники знают каждого героя-односельчанина поименно.

«В нашей школе проводилась огромная поисковая работа о наших односельчанах. Одним из них является Рязанов Владимир Дмитриевич. Сопоставили исторические битвы и его подвиги, за которые он был награжден медалью "За отвагу", орденом Славы 3-й степени, также он является Героем Советского Союза. Его внучка является директором нашей школы», - рассказала Кристина Толстопятенко, боец отряда «Юнармии» им. В.С. Ланового.

Пятнадцатилетний Иван Горшков имя своего героя несет всю жизнь. Он полный тезка ростовчанина, Героя Советского Союза Ивана Дмитриевича Горшкова. В маленьком школьном музее парень показывает штендер с фотографией прадеда. Лишь раз он не смог пронести его в «Бессмертном полку». В прошлом году юнармеец был участником Парада Победы в Южной столице и маршировал в одной из коробок по главной площади города.

Сегодня Иван при полном параде с букетом красных гвоздик на площади Воинской Славы в Ростове-на-Дону. Рассказывает, как младшеклассником на одном из мероприятий «Юнармии» увидел мраморный пилон с высеченным именем и Звездой Героя.

«Я сразу понял, что это мой прадед... Не ожидал... В мурашки кинуло... Еще больше о нем узнавать», - признался Иван Горшков, юнармеец.

С тех пор Иван выяснил, что его предок одним из первых форсировал Днепр в сентябре 43-го и особо отличился в боях за освобождение Левобережной Украины. Только здесь лично уничтожил 15 гитлеровцев. Отныне парень сюда приходит всегда с цветами и отдает прадеду воинское приветствие.