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В филиале госпиталя имени Вишневского героям спецоперации вручили госнаграды

12:16 09.05.2023
Награды вручал генерал-майор Руслан Васильев. Он передал бойцам слова благодарности от министра обороны России Сергея Шойгу.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Героям спецоперации в День Победы вручили государственные награды в филиале госпиталя имени Вишневского в Москве. Об этом сообщает Минобороны России. 

Награды вручал генерал-майор Руслан Васильев. Он передал слова благодарности от министра обороны России Сергея Шойгу. 

«Вручаем вам заслуженные награды, выражаем благодарность за ваши героизм и самоотверженность при выполнении воинского долга. Желаем скорейшего выздоровления и возвращения в строй. Вооруженные силы России и страна гордятся вами!» - отметил Васильев.

Всего было вручено три ордена Мужества и две медали «За отвагу».

В МО РФ уточнили, что поступившие в медучреждения военнослужащие получают высокотехнологичную медицинскую помощь. Персонал госпиталя принимает все необходимые меры для скорейшего восстановления бойцов. 

Также сообщается, что для пациентов и медперонала выступил заслуженный артист России и ветеран боевых действий Александр Левшин. Он исполнил военные песни.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

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