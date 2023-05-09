Родственники участника Сталинградской битвы нашли его на Мамаевом кургане

Спустя восемь десятилетий внуки, правнучка и праправнук погибшего во время Сталинградской битвы советского офицера встретились со своим героическим родственником.
Младший лейтенант, командир стрелкового взвода 161-го стрелкового полка 95-ой стрелковой дивизии Капустин Иван Романович без вести пропал под Сталинградом в 1942 году. Потомки всячески пытались найти информацию о нем, даже просили отправляющихся в Волгоград людей посмотреть, нет ли там его фамилии.
«Мы приехали из разных мест, хотя все мы родом из Курска. Приехали к своему деду, которого 80 лет считали пропавшим, не знали. Знали, что он здесь похоронен, что он здесь погиб, вернее. Всю жизнь пытались найти его», - рассказала внучка ветерана Капустина.
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