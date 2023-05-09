В стране и мире Родственники участника Сталинградской битвы нашли его на Мамаевом кургане Виталий Никулин Марина Крижановская Его супруга ждала его всю жизнь, надеясь, что он вернется домой и что известие о его гибели - это ошибка. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: Спустя восемь десятилетий внуки, правнучка и праправнук погибшего во время Сталинградской битвы советского офицера встретились со своим героическим родственником. Младший лейтенант, командир стрелкового взвода 161-го стрелкового полка 95-ой стрелковой дивизии Капустин Иван Романович без вести пропал под Сталинградом в 1942 году. Потомки всячески пытались найти информацию о нем, даже просили отправляющихся в Волгоград людей посмотреть, нет ли там его фамилии. «Мы приехали из разных мест, хотя все мы родом из Курска. Приехали к своему деду, которого 80 лет считали пропавшим, не знали. Знали, что он здесь похоронен, что он здесь погиб, вернее. Всю жизнь пытались найти его», - рассказала внучка ветерана Капустина. © ТРК "Звезда" Далее родственники рассказали, что их дед был учителем и дети его пошли по его же стопам. «Ученики разбросаны по всему свету. И наша мама, которая до сих пор жива, его дочь - Капустина Ивана Романовича - просила всех учеников, если они ехали учиться в Волгоград или по какой-то причине, чтобы сходили посмотрели, нет ли где его фамилии», - рассказала родственница ветерана ВОВ. © ТРК "Звезда" Она добавила, что один из учеников сообщил, что есть такая фамилия: Капустин Иван Романович, младший лейтенант. Затем его родственники стали выяснять информацию через военкоматы, их ли это родственник или однофамилец. «Оказалось, что это наш дед. И вот, впервые за 80 лет Сталинградской битвы, наша семья сюда приехала. Мама по состоянию здоровья - его дочь - конечно, не смогла приехать. Хотя они ждали всю жизнь его: а вдруг это ошибка, а вдруг они придет, а вдруг он постучится, а вдруг у него другая семья», - поделилась женщина. Внучка ветерана Великой Отечественной войны Капустина отметила, что в своих конвертах-треугольниках он писал: «В реке вода красного цвета», добавив: «Но победа, то, что мы победим, - он был в этом уверен. Победа будет за нами». Экспертное мнение и аналитика