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Строители МО РФ меньше чем за год возвели новый военный городок в Чечне

20:36 08.05.2023
Общая площадь застройки составила более 54 Га.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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В селе Серноводское Чеченской Республики завершилось строительство нового военного городка и состоялась церемония его открытия. При этом с момента выхода военных строителей на площадку прошло меньше года: они начали свою работу в июне 2022 г.

Специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны России возвели более 50 объектов: общежития, казармы, столовые, парковая зона для военной техники, спорткомплекс. Площадь застройки превысила 54 Га.

На церемонии открытия присутствовали замминистра обороны РФ Тимур Иванов, глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров и председатель Парламента Чеченской Республики Магомед Даудов.

Ранее сообщалось, что в строительстве городка задействовано 80 единиц техники и около 400 человек. В марте Тимур Иванов вместе с Магомедом Даудовым проверили выполнение работ на площадке.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

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