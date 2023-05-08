Армия Строители МО РФ меньше чем за год возвели новый военный городок в Чечне Общая площадь застройки составила более 54 Га. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: В селе Серноводское Чеченской Республики завершилось строительство нового военного городка и состоялась церемония его открытия. При этом с момента выхода военных строителей на площадку прошло меньше года: они начали свою работу в июне 2022 г. Специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны России возвели более 50 объектов: общежития, казармы, столовые, парковая зона для военной техники, спорткомплекс. Площадь застройки превысила 54 Га. На церемонии открытия присутствовали замминистра обороны РФ Тимур Иванов, глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров и председатель Парламента Чеченской Республики Магомед Даудов. Ранее сообщалось, что в строительстве городка задействовано 80 единиц техники и около 400 человек. В марте Тимур Иванов вместе с Магомедом Даудовым проверили выполнение работ на площадке. Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика