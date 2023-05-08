Реконструкторы со всей России приняли участие в представлении в честь Дня Победы

В рамках мероприятия был показан момент атаки на немецкие позиции и рукопашный бой.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В Музейно-храмовом комплексе ВС РФ Минобороны России состоялась военно-историческая реконструкция, посвященная 78-ой годовщине Победы советского народа над немецко-фашистскими захватчиками. Участники показали момент захвата немецких позиций российскими военнослужащими.

В мероприятии приняли участие 60 реконструкторов из военно-исторических клубов Москвы, Московской, Калужской, Орловской и Смоленской областей. Программа включала в себе атаку на немецкие позиции, рукопашный бой и многое другое, при этом действие сопровождалось звуковыми и пиротехническими эффектами. Во время представления в небе над площадкой появилась авиация времен Великой Отечественной войны - Як-52 и Як-18Т.

Традиционно мероприятие завершилось минутой молчания в память о погибших бойцах Красной Армии.

По окончании представления все желающие смогли сфотографироваться с участниками и побывать на месте импровизированного сражения. Также на «Поле Победы» весь день работали интерактивные и анимационные площадки: «Артиллерийская дуэль», «Береговая оборона Черноморского флота», «Зенитная огневая точка».

В Москве вовсю идет подготовка к празднованию Дня Победы. Музей «Главные Оружейные Реликвии Армии» сообщил, что отменит плату за вход в день праздника и проведет большую бесплатную праздничную программу.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.