В Мариуполе увековечили память героев монументом «Защитникам Донбасса» в честь 9 мая

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Со своим альбомом Степан Васильевич Волошин практически не расстается. В нем хранятся самые важные воспоминания. Старые послевоенные грамоты и совместные фото со своими боевыми товарищами, многих из которых уже давно нет в живых. Великую Отечественную Войну они встретили в Тернополе. Взвод, в котором служил Степан Волошин, защищал западную Украину, а потом гнал фашистов до самого Берлина. О том, что мы победили, он узнал в Праге, в ночь с 8-го на 9 мая.

«Жуков с нами в Праге находился. К нему пришли немцы с просьбой, чтобы наша армия закончила свою операцию и не причиняла им вреда. Чтобы наступил мир. Я как раз дежурил по части, где мы располагались, и так слегка видел, как они беседовали», - говорит ветеран.

В последние годы День Победы он отмечал в квартире в гордом одиночестве. Ведь даже из телевизора - ни слова о великом подвиге. Степан Васильевич даже представить себе не мог, что когда-нибудь на порог его дома в канун 9 мая придут люди в военной форме, с российским триколором и цветами. Чтобы поздравить и просто сказать «спасибо».

Но и ветерану Великой Отечественной войны тоже было, что сказать. Ведь он прекрасно понимал: ребятам в балаклавах тоже нужна поддержка. Поздравляли в этот день не только ветеранов, но и всех жителей Мариуполя.

На протяжении последних лет День Победы в Мариуполе не отмечали. Жители вместе со своими родственниками, которые хоть как то связаны с Великой Победой, предпочитали праздновать в кругу семьи, не привлекая к себе внимание. Потому что украинская власть по сути этот праздник отменила. Но никто из горожан даже представить не мог, что в их дворах вновь заиграют песни, которые напоминают о великом подвиге. И включат их наши солдаты.

Такой подарок горожанам сделали саперы из сводного отряда инженерных войск. Но этот сюрприз был далеко не последним. В сквере у Вечного огня инженеры Восточного военного округа (ВВО) увековечили память героев настоящего. Теперь здесь красуется монумент в честь защитников Донбасса, который саперы полностью построили сами. Основной элемент композиции - башня от танка Т-64, в котором погиб экипаж, защищавший Донецкую Народную Республику на передовой.

«К сожалению, имена погибшего экипажа нам не известны. Этот танк был найден на месте боев, здесь, в ДНР. Установкой данной башни мы отдаем дань памяти и танкистам и пехоте и артиллеристам и летчикам. Всем, кто отдал жизнь за защиту своего Отечества», - отметил заместитель командира сводного отряда инженерных войск МО РФ с позывным Диктор.

В канун 9-го мая в Мариуполь доехал и венок памяти. Он начал свой путь 1 мая в Херсонской области. В ДНР попал транзитом через Запорожье. С детскими письмами венок поедет дальше. Сначала на Луганщину, а затем и в другие регионы большой России. Закончит он свой путь в Волгограде 9 мая на Мамаевом кургане.

Материал подготовили Елизавета Потейчук и Николай Баранов.