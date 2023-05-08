Взорвал себя гранатой с группой фашистов: МО РФ рассказало о подвиге офицера Александра Степанова в 1943 году
Из восьми братьев домой вернулся только один. Некоторые были убиты в плену, другие погибли на полях сражений.
© Фото: Минобороны России
Ко Дню Великой Победы Минобороны России запустило историко-познавательный раздел «Родина позвала на защиту своих сыновей». Тогда с началом Великой Отечественной войны миллионы граждан Советского Союза отправили на защиту своей Родины. По ее зову из каждой семьи, порой все ее члены - сыновья, братья, отцы и деды - добровольцами уходили на фронт.
О многодетном семействе Степановых, в котором было восемь братьев, в Краснодарском крае бережно чтят и хранят память. Их матери - Епистинии Федоровне - установлен памятник в городе Тимашевске, также там работает посвященный этой семье музей.