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ЗРПК «Панцирь» может сбивать ракеты HIMARS со стопроцентной точностью

Владимир Расходчиков
10:05 07.05.2023
Полного боекомплекта ЗРПК «Панцирь» достаточно для уничтожения полностью выпущенного пакета ракет HIMARS.
© Видео: ТРК ВС РФ «Звезда» © Фото: Минобороны России
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Снаряды, выпущенные из поставленных Западом на Украину реактивных систем залпового огня HIMARS, перестали быть проблемой для отечественных ЗРПК «Панцирь». В ходе спецоперации не раз были моменты, когда российский комплекс полным боекомплектом из 12 зенитных ракет сбивал столько же снарядов американской РСЗО. Об этом в эфире «Военной приемки» заявил представитель АО «Щегловский вал» (холдинг «Высокоточные комплексы» ГК «Ростех») Олег Ситников.

«HIMARS имеет в своем вооружении различные типы ракет, летящих на различной дальности, с различными скоростями. И уже есть такие примеры из зоны специальной военной операции, когда наша боевая машина 12 ракетами, это полный боекомплект, поражает 12 ракет HIMARS», - рассказал Ситников.

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