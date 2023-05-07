ЗРПК «Панцирь» может сбивать ракеты HIMARS со стопроцентной точностью

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Снаряды, выпущенные из поставленных Западом на Украину реактивных систем залпового огня HIMARS, перестали быть проблемой для отечественных ЗРПК «Панцирь». В ходе спецоперации не раз были моменты, когда российский комплекс полным боекомплектом из 12 зенитных ракет сбивал столько же снарядов американской РСЗО. Об этом в эфире «Военной приемки» заявил представитель АО «Щегловский вал» (холдинг «Высокоточные комплексы» ГК «Ростех») Олег Ситников.

«HIMARS имеет в своем вооружении различные типы ракет, летящих на различной дальности, с различными скоростями. И уже есть такие примеры из зоны специальной военной операции, когда наша боевая машина 12 ракетами, это полный боекомплект, поражает 12 ракет HIMARS», - рассказал Ситников.

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