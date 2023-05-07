МВД: при тушении огня в Свердловской области пострадал пожарный

По предварительной информации, пожарный надышался угарным газом и ему потребовалась помощь врачей в стационаре.

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Один из пожарных серьезно пострадал при тушении огня в Свердловской области, где полыхают природные пожары. Сотрудника МЧС доставили в больницу, где ему оказывается вся необходимая помощь.

«В горбольницу доставлен для оказания медицинской помощи работник пожарной части с предварительным диагнозом отравление угарным газом», - сообщили РИА Новости в ГУ МВД России по региону.

Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил о критической ситуации с лесными пожарами в регионе. Площадь возгорания превысила 20 тысяч гектаров.

Региональные власти запросили помощь федерального центра. С сегодняшнего дня в объятой пламенем области начнут работать вертолеты МЧС РФ, Минобороны, Росгвардии и Авиалесохраны. Местному населению под угрозой крупного штрафа запрещено разводить костры и отдыхать в лесах.