«За победой едем»: как и почему россияне идут служить по контракту

Финальное построение на плацу. Через несколько минут в этот автобус погрузятся люди, которые отправятся сначала на полигон подготовки, а потом в зону спецоперации. На улице провожающие переживают, а в салоне у каждого уже вполне себе боевой настрой.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Набирает обороты кампания по набору желающих идти служить по контракту. По всей стране пункты, куда можно обратиться по этим вопросам, открылись в начале апреля, и весь месяц там многолюдно. Только в Москве ежедневно строгий отбор проходят 100-150 человек. А по всей стране готовых пойти служить насчитываются уже тысячи.

Известно, что все контрактники получат государственные выплаты, социальные гарантии и льготы. Военнослужащие, которые поступили на службу в Москве, дополнительно к федеральным выплатам получают городские, а еще социальную поддержку. Иностранцы, поступившие на военную службу по контракту в Вооруженные силы России, могут получить российское гражданство в упрощенном порядке.

Однако, как бы пафосно это ни звучало, деньги тут не на первом месте. У каждого, кто по своей воле готов сейчас заключить контракт и отправиться в зону спецоперации, есть своя история. У кого-то это реальный боевой опыт, который сейчас крайне востребован, кто-то рассказывает историю семьи, про своих дедов и прадедов, воевавших против фашизма, у многих в зоне СВО сейчас друзья. Приходят и рядовые, и офицеры запаса, готовые снова встать в строй. Причем даже простыми солдатами. И внести свой вклад в защиту Родины.

Пункт отбора на контрактную военную службу. Стартовая точка для тех, кто хочет пойти добровольно защищать границы России. За воротами этого здания собираются только крепкие мужчины - патриоты Родины.

«Нам нужна, необходима жизненная сплоченность и вера в свою страну, в свой народ, в наших детей, в правильное их воспитание. И поэтому там, на той земле, именно те люди, которые всему миру показали, что русский человек еще может за себя постоять, самоорганизоваться. Они дали импульс, посыл всем. И на этот посыл съехались лучшие сыны Отечества», - говорит военнослужащий по контракту Владимир.

В числе добровольцев есть и те, кто уже был в зоне СВО. Дмитрий Теплов - из Сочи, он уже успел повоевать плечом к плечу с ополченцами из ЛНР и теперь снова хочет вернуться помогать Донбассу. И он такой не один.

«Это не первая моя подобная поездка. Но я мужчина. Мужчина должен защищать свою страну, близких. Я в хорошей физической форме, долго сидеть в тылу не хочется. Я инструктор по рукопашному бою и по самообороне», - говорит кандидат на поступление на контрактную службу Дмитрий Теплов.

В центральный пункт отбора съезжаются люди со всей страны и с внушительным боевым опытом. Такие кадры, считают на пункте отбора, самые ценные. Виталий Малахов - майор МВД в отставке. На фронт поедет ефрейтором, причем во второй раз. Кроме СВО на Украине в его послужном списке участие в контртеррористической операции на Северном Кавказе. Боец делится опытом - показывает другим, что необходимо взять с собой на передовую.

«Пауэрбанк. Там вся проблема, что электричества практически нигде нету, да. Если есть возможность - где-то зарядил те же радиостанции, фонарики. Теплое белье. Ну, тоже военные это выдают. Но все равно подмена нужна. Там влажность, сырость, дождь прошел, может, - неделю все это сохнут», - рассказывает военнослужащий по контракту Виталий Малахов.

На фронт идут целыми семьями. Прапорщик запаса Владимир Анатольевич хотел бы поехать служить плечом к плечу с сыном, который почти год держит оборону в Харьковской области.

«Если у меня мелкий уже год находится в СВО - я буду сидеть дома? Мне это скучно. Я тоже поеду защищать Родину. Вот и все», - объясняет Владимир.

Среди желающих попасть на спецоперацию есть и девушки. Татьяна уже заключила военный контракт. Она поедет в зону СВО оказывать помощь раненым. Бойкая девушка со спортивным прошлым - занималась легкой атлетикой и рукопашным боем. Татьяна хоть и без боевого опыта, зато с боевым настроем. Говорит - даст фору любому из мужчин на передовой.