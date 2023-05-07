Советник главы Крыма показал фото пытавшегося атаковать полуостров БПЛА

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Советник главы Крыма Олег Крючков показал фотографию одного из украинских беспилотников, который сегодня ночью был замечен над Черным морем. По его словам, аппарат удалось посадить при помощи систем РЭБ.

«Полуостров под надёжной защитой. Доверяем только официальным источникам», - сообщил Олег Крючков.

Напомним, ранее в Минобороны России сообщили, что за ночь на 7 мая над Черным морем ПВО обнаружили 22 ударных украинских БПЛА. Все дроны сбили или же обезвредили средствами радиоэлектронной борьбы.

Об отражении атаки на Севастополь сообщал и губернатор Михаил Развожаев.