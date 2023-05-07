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В НПО «Сплав» сообщили о планах делать ракеты для РСЗО из композитов

Владимир Расходчиков
14:15 07.05.2023
Применение композитных материалов для производства ракет позволит сделать их дешевле и дальнобойнее.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Часть элементов от ракет для российских реактивных систем залпового огня планируют заменить с металлических на полимерные. Это позволит удешевить производство, сделать корпус легче, а ракета станет более дальнобойной при сохранившихся габаритах. Об этом в эфире «Военной приемки» заявил гендиректор (с 2020 по 2023 гг.) АО НПО «Сплав» (ГК «Ростех») Александр Смирнов.

«Мы на месте не стоим и, получая обратную информацию информацию с войск, мы понимаем, что данную систему можно существенно модернизировать. В том числе, провести существенное удешевление продукции. Планируем в большей степени использовать композиционные материалы», - сказал Смирнов.

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