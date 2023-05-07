ОАК: Sukhoi Superjet и МС-21 будут импортозамещены на 2 года раньше

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Планы по импортозамещению в российском авиастроении идут по плану даже после того, как его сроки были сдвинуты на 2 года раньше. Речь идет о производстве самолетов Sukhoi Superjet и МС-21. Об этом в эфире «Военной приемки» заявил гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации (ГК «Ростех») Юрий Слюсарь.

«Планы по импортозамещению, которые были у нас по Sukhoi Superjet и МС-21, которые поставил нам и “Ростех”, и Минпромторг, были сдвинуты влево на два года. То, что мы планировали завершить в 2025-2026 годах, фактически должно быть завершено в 2023-2024 годах. Это, конечно, серьезный вызов. Успеваем, действуем по графику», - сказал Слюсарь.

Также гендиректор ОАК сообщил, что из-за западных санкций создание крыла большого удлинения для МС-21 встало под угрозу, так как прекратились поставки композитных материалов. Сейчас данных рисков уже нет.

«По абсолютно гражданскому проекту самолета МС-21 нам была прекращена поставка композитов. Фактически, наше главное конкурентное преимущество - крыло большого удлинения, которое было сделано полностью из композитов по уникальной технологии, оказалось в зоне риска с точки зрения реализации», - объяснил Слюсарь.

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