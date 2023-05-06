Истребитель F-16 ВВС США рухнул в Южной Корее
Мирные жители при инциденте не пострадали, пилот благополучно катапультировался.
Американский истребитель F-16 рухнул во время тренировочного полета вблизи военной базы США Осан в провинции Кенгидо на северо-западе Южной Кореи. Об этом сообщает CNN.
По данным телеканала, приписанный к 8-му истребительному авиаполку самолет разбился в сельскохозяйственном районе около 9.45 утра (3.45 мск). Пилот благополучно катапультировался и был доставлен в больницу, мирные жители в результате инцидента не пострадали.
Как сообщил в Twitter губернатор Кенгидо Ким Дон Ен, к месту происшествия направлены пожарные службы. По его словам, угроза повторного взрыва отсутствует.
В конце апреля на Аляске разбились два вертолета AH-64 Apache.
Военная прокуратура расследует обстоятельства происшествия.