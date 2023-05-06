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От Камчатки до Донбасса: таланты со всей России борются за выход в финал вокального конкурса «Звезда»

Дарья Сенникова
Дмитрий Трунов
22:23 06.05.2023
«Звезда» - единственный вокальный конкурс в стране, куда приезжают участники из всех 89 регионов России.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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На большой пятиконечной сцене всероссийского вокального конкурса - новые участники. Среди них - те, кому только предстоит заявить о себе на всю страну. И, казалось бы, далекие от шоу-бизнеса люди. Так, на выступление в Москву приехала старший лейтенант таможенной службы - сотрудник Брянской таможни.

«Я таким образом хочу поддержать и всех своих земляков. Мы - приграничная зона. Всех ребят хочу поддержать и вообще всех своих коллег, которые находятся по периметру нашей страны. И вообще всем нашим людям пожелать крепости духа», - говорит участница конкурса Алина Якименко.

Желание поддержать тех, кто сегодня стоит на защите Родины, во многом влияет и на выбор песен.

«Песню выбрал потому, что она на данный момент очень актуальная. Такой дух патриотизма, Отечества, своей Родины», - говорит участник конкурса «Звезда» Юсуп Берсанукаев, который исполнил песню «Офицеры».

«Звезда-2023» - единственный вокальный конкурс, где представлены все 89 регионов России. В отборочных этапах будут и артисты Донбасса. И это не единственное изменение - название всероссийского вокального конкурса стало другим.

«За последние годы конкурс настолько набрал в плане опыта, в плане артистов, которые к нам приезжают. Даже если эти люди неизвестны по всей России, они в регионах заслуженные и народные. И называться “Новой звездой” мы уже никак не можем, мы теперь “Звезда”», - рассказала режиссер-постановщик, автор идеи Всероссийского вокального конкурса «Звезда» Дарья Пиманова.

Но перед выходом на сцену волнуются все - неважно, какой за плечами опыт выступлений. Жюри «Звезды» оценит строго, но справедливо.

«Все очень предсказуемо: для нас важно, что вы чувствуете, важны ваши эмоции», - говорит член жюри Всероссийского вокального конкурса «Звезда» Юрий Николаев.

Добиться признания на этой сцене - непросто. В финал проходят только те, кто набрал 100 баллов. Схема голосования прежняя: пять лучей, 100 баллов, и это наивысший результат. Каждый погасший луч лишает исполнителя 20 баллов. Но здесь, несмотря на огромную конкуренцию, каждый из участников болеет за своего соперника.

«Эмоций море, океан, фонтан, нет - фейерверк», - делится впечатлениями участница Дияна Ишниязова.

Уже скоро в эфире нашего телеканала узнаете, как оценили выступления участников профессиональные артисты - члены жюри, и сможете поддержать понравившихся вам вокалистов. После выпуска достаточно зайти на сайт зазвезду.рф и нажать на кнопку рядом с именем конкурсанта.

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