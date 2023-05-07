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Чемезов: РФ увеличивает количество гиперзвуковых ракет «Кинжал»

Владимир Расходчиков
03:45 07.05.2023
Вместе с ростом производства ракет в стране увеличивается и объемы выпущенной военной техники.
© Видео: ТРК ВС РФ «Звезда» © Фото: Минобороны России
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В России увеличивается количество производимых гиперзвуковых ракет комплекса «Кинжал», процесс уже давно встал на поток. Об этом в эфире «Военной приемки» заявил гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

«Он на поток встал уже давно, просто первоначально не требовалось такое количество, которое сейчас. И поэтому мы сейчас увеличиваем», - сказал Чемезов.

Также глава госкорпорации отметил, что число произведенных за 2023 год вертолетов в России достигнет 300 штук. Это касается не только военных, но и гражданских образцов.

« Если совсем недавно по году мы производили порядка 150-160 всех видов вертолетов, то уже в этом году, я думаю, что и до трехсот дойдет. Это Ка-52, Ми-28, Ми-35. "Ансаты" сейчас потихонечку начинаем раскручивать», - сообщил Чемезов.

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