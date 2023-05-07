Чемезов: производство военной продукции выросло в 50 раз по сравнению с 2022 годом

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Количество произведенной российской военной продукции выросло в несколько десятков раз по сравнению с 2022 годом. Особенно в больших объемах это коснулось боеприпасов всех видов. Чтобы достичь таких результатов, предприятия работают в круглосуточном режиме и без выходных. Об этом в эфире «Военной приемки» заявил гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

«Объемы производств военной продукции выросли, в некоторых случаях даже более, чем в 50 раз. У нас все предприятия работают в две, а то и в три смены. То есть круглые сутки, без выходных, без праздников, без всего. Мы работаем постоянно, чтобы обеспечить объем продукции, которую мы сегодня обязаны доставить в армию», - рассказал Чемезов.

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