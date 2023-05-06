Эксперт Магомедов перечислил признаки созданного нейросетью фото человека

Так, многие программы на основе искусственного интеллекта генерируют только фото лица крупным планом.

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Для того чтобы определить, создано ли фото нейросетью, следует обращать внимание на фон и глаза человека. Об этом в беседе с RT рассказал заведующий кафедрой «Интеллектуальные системы информационной безопасности» Института кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА Шамиль Магомедов.

Неройсети научились генерировать фотографии людей, которых в реальности не существует. Этим инструментом могут пользоваться мошенники, поэтому важно уметь распознать фейковое изображение.

«Многие программы на основе искусственного интеллекта генерируют только фото лица крупным планом, на которых обрезан практически весь фон...Если фон все-таки видно, то обычно он размытый, а появляющиеся детали прорисованы очень условно: например, здания могут быть наклоненными, а деревья - как на детском рисунке», - сказал Магомедов.

Эксперт также отметил, что на созданных нейросетью фото пропорции лица обычно практически идеальны, в том время как в реальности у человека всегда есть асимметрия в чертах.

«Устаревшие нейросети, наоборот, выдают излишне непропорциональные лица. Если с генерированием лиц нейросети делают действительно невероятные успехи, то другие части тела удаются им намного хуже», — добавил Магомедов.

Кроме того, распознать ненастоящее фото можно по глазам человека на фото - у нейросети взгляд получается размытым, несфокусированным, без особого выражения.