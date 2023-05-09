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«Бессмертный полк»: онлайн-трансляция

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Началась: 11:00 09.05.2023
Кирилл Кунецкий
Ранее стало известно, что в этом году традиционного очного шествия не будет, однако акция пройдет в смешанном формате - то есть и онлайн, и офлайн.
© Фото: Elena Dunn, GlobalLookPress

В этом году акция «Бессмертный полк» проходит сразу в двух форматах. Сайт телеканала «Звезда» в течение всего дня будет транслировать онлайн портреты ветеранов, чьи фото их дети, внуки и правнуки прислали в проект «Бессмертный полк».

Кроме того, можно будет увидеть портреты ветеранов на телеканалах, городских светодиодных экранах и медиафасадах по всей России.

В офлайн-акции в этом году все желающие могут принять участие в новых форматах. Так, автомобилистам предлагается разместить празднично украшенные портреты своих ветеранов, а по желанию - фотографии их наград или краткое описание совершенных подвигов на стеклах автомобилей.

Также люди могут совершенно бесплатно распечатать футболки с изображением ветеранов в столичном МФЦ или же прикрепить фотографии героев своих семей к одежде. А тем, кто 9 мая выполняет свой профессиональный долг, предложили прикрепить к форменной одежде бейдж с фотографией своего героя.

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