«Бессмертный полк»: онлайн-трансляция

В этом году акция «Бессмертный полк» проходит сразу в двух форматах. Сайт телеканала «Звезда» в течение всего дня будет транслировать онлайн портреты ветеранов, чьи фото их дети, внуки и правнуки прислали в проект «Бессмертный полк».

Кроме того, можно будет увидеть портреты ветеранов на телеканалах, городских светодиодных экранах и медиафасадах по всей России.

В офлайн-акции в этом году все желающие могут принять участие в новых форматах. Так, автомобилистам предлагается разместить празднично украшенные портреты своих ветеранов, а по желанию - фотографии их наград или краткое описание совершенных подвигов на стеклах автомобилей.

Также люди могут совершенно бесплатно распечатать футболки с изображением ветеранов в столичном МФЦ или же прикрепить фотографии героев своих семей к одежде. А тем, кто 9 мая выполняет свой профессиональный долг, предложили прикрепить к форменной одежде бейдж с фотографией своего героя.