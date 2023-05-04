В стране и мире В Киеве заявили о самых интенсивных ударах по городу с начала года Анна Касаткина Воздушная тревога в городе 4 мая длилась более трех часов, сообщили в городской военной администрации. © Фото: Sergei Chuzavkov, KeystonePressAgency, GlobalLookPress Читайте нас на: Киев подвергается самым интенсивным ударам с начала года. Об этом заявил глава городской военной администрации Сергей Попко. По его словам, атака длится три из четырех дней мая, в частности, 4 мая воздушная тревога звучала 3,5 часа. «Такой плотной интенсивности ударов наш город не ощущал с начала этого года», - заявил Попко. Ранее в пресс-службе президента РФ заявили, что Москва оставляет за собой ответные меры за попытку нанесения удара по Кремлю. Кремль в ночь на 3 мая атаковали силами двух беспилотников. БПЛА нейтрализовали российские военные и спецслужбы. Экспертное мнение и аналитика