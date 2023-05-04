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В Киеве заявили о самых интенсивных ударах по городу с начала года

Анна Касаткина
09:51 04.05.2023
Воздушная тревога в городе 4 мая длилась более трех часов, сообщили в городской военной администрации.
В Киеве заявили о самых интенсивных ударах по городу с начала года
© Фото: Sergei Chuzavkov, KeystonePressAgency, GlobalLookPress
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Киев подвергается самым интенсивным ударам с начала года. Об этом заявил глава городской военной администрации Сергей Попко.

По его словам, атака длится три из четырех дней мая, в частности, 4 мая воздушная тревога звучала 3,5 часа.

«Такой плотной интенсивности ударов наш город не ощущал с начала этого года», - заявил Попко.

Ранее в пресс-службе президента РФ заявили, что Москва оставляет за собой ответные меры за попытку нанесения удара по Кремлю. Кремль в ночь на 3 мая атаковали силами двух беспилотников. БПЛА нейтрализовали российские военные и спецслужбы.

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