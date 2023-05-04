Для ветерана из Читы устроили мини-парад и концерт в честь 9 Мая

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В Чите военнослужащие Восточного военного округа в преддверие 9 Мая поздравили с праздником ветерана Великой Отечественной войны Ивана Симакова. Фронтовику вручили цветы и устроили мини-парад прямо под окнами его дома.

Оркестр сыграл песню «День Победы», а военнослужащие и юнармейцы прошли по улице торжественным маршем. Симаков пригласил гостей в дом, где показал фронтовые фотографии и рассказал, как воевал в годы Великой Отечественной. Такие поздравления ветеранов перед Днем Победы в Забайкалье стали традиционными, их проводят каждый год.

Ранее героев-фронтовиков поздравили на Сахалине. Творческие коллективы Минобороны РФ устроили настоящий концерт для ветерана Виктора Холоденко. Подарки по случаю приближающегося праздника получил и Леонтий Браславский, под окнами дома которого сыграли «Прощание славянки».