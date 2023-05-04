В США заявили, что не поддерживают атаки на глав государств

В Белом доме говорят о непричастности Соединенных Штатов к атаке на Кремль.

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Американские власти не поддерживают атаки на лидеров стран. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности в Белом доме Джон Кирби, комментируя инцидент с беспилотниками у Кремля. По его словам, США не способствует подобным действиям.

«Мы не поощряем атаки на отдельных лидеров государств, а также не способствуем этим атакам», - отметил Кирби.

Он также добавил, что Соединенные Штаты не имеют никакого отношения к атаке БПЛА. По словам Кирби, в Белом доме не знают, кто стоит за произошедшим.

«Пытаемся получить как можно больше информации», - добавил он.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что за атакой на Кремль стоят США. По его словам, решения о таких действиях принимаются не в Киеве, а именно в Вашингтоне.