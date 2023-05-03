Полеты беспилотников запретили в Московской области

Это произошло еще в апреле, запрет действует и сегодня, напомнили региональные власти.

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Власти Московской области еще в апреле запретили выдавать разрешения на полеты беспилотных летательных аппаратов над территорией региона. Такое решение было принято на заседании Оперативного штаба Подмосковья, сообщает 3 мая пресс-служба губернатора и правительства региона.

В сообщении указывается, что этот порядок действует и сейчас. Исключение сделано только для авиационных работ, которые проводят оперативные службы и органы государственной власти.

С 3 мая запрет на запуск беспилотных летательных аппаратов ввели в Москве. Исключение составляют только беспилотные летательные аппараты, используемые по решению органов государственной власти.

В среду пресс-служба Кремля сообщила о попытке атаки двух украинских беспилотников на Кремль. Дроны выведены из строя с помощью систем радиоэлектронной борьбы.

В Кремле расценили эту атаку как спланированную террористическую акцию киевского режима и покушение на президента РФ накануне Дня Победы. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что Путина в этот момент в Кремле не было.

Песков добавил, что атака беспилотников не повлияет на проведение парада 9 Мая.