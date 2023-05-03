В Кремле пообещали своевременно уточнить, где Путин будет работать завтра
Пресс-секретарь Дмитрий Песков пообещал уточнить, где будет работать президент России Владимир Путин 4 мая - в Ново-Огарево или в Кремле.
«Сообщим своевременно», - сказал представитель Кремля.
Ранее сообщалось, что в ночь на среду совершена попытка удара дронами по кремлевской резиденции Путина. Два беспилотника были выведены из строя. Песков назвал произошедшее покушением на президента и отметил, что главы государства не было в Кремле в момент атаки.
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин предложил признать киевский режим террористической организацией и представляющим большую опасность, обвинил западных политиков в накачивании Киева оружием и назвал их соучастниками террористической деятельности. Спикер нижней палаты также исключил возможность переговоров с «режимом Зеленского».