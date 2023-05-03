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В Кремле пообещали своевременно уточнить, где Путин будет работать завтра

Андрей Аркадьев
17:49 03.05.2023
Ранее в пресс-службе Кремля рассказали о попытке нанесения удара БПЛА по кремлевской резиденции президента РФ Владимира Путина.
В Кремле пообещали своевременно уточнить, где Путин будет работать завтра
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
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Пресс-секретарь Дмитрий Песков пообещал уточнить, где будет работать президент России Владимир Путин 4 мая - в Ново-Огарево или в Кремле.

«Сообщим своевременно», - сказал представитель Кремля.

Ранее сообщалось, что в ночь на среду совершена попытка удара дронами по кремлевской резиденции Путина. Два беспилотника были выведены из строя. Песков назвал произошедшее покушением на президента и отметил, что главы государства не было в Кремле в момент атаки.

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин предложил признать киевский режим террористической организацией и представляющим большую опасность, обвинил западных политиков в накачивании Киева оружием и назвал их соучастниками террористической деятельности. Спикер нижней палаты также исключил возможность переговоров с «режимом Зеленского».

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