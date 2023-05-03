Экс-премьер Франции заявил, что готов торговать паштетом на Красной площади

Политик иронично отреагировал на обвинения в связях с Россией.

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Бывший французский премьер-министр Франсуа Фийон заявил, что если он захочет торговать паштетом на Красной площади в Москве, то он это сделает. Так политик отреагировал на обвинения в связях с Россией со стороны парламента, сообщает телеканал TV5 Monde.

«Свою профессиональную деятельность я веду так, как считаю нужным», - добавил бывший премьер-министр.

Напомним, политик Франсуа Фийон занимал пост премьера при Николя Саркози, в 2017 году участвовал в президентской гонке от республиканцев. В первом туре голосования он получил 20% голосов, оставшись на третьем месте, и выбыл из дальнейшей борьбы за пост главы государства.

До 2022 года Франсуа Фийон работал в совете директоров «Сибура» и «Зарубежнефти».