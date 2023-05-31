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Президент Хорватии заявил, что не хочет слышать лозунг «Слава Украине» в своей стране

Ян Брацкий
22:20 31.05.2023
Привычку некоторых западных лидеров использовать клич украинских националистов хорватский лидер объяснил неграмотностью политиков.
Президент Хорватии заявил, что не хочет слышать лозунг «Слава Украине» в своей стране
© Фото: Bernd von Jutrczenka, dpa, GlobalLookPress
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Президент Хорватии Зоран Миланович сравнил известный лозунг украинских националистов «Слава Украине» с нацистским кличем «Зиг хайль» и хорватским «За дом - готовы». По мнению главы хорватского государства, это приветствия людей, ответственных за гибель тысяч поляков и евреев.

«Между "За дом - готовы" и "Слава Украине" нет разницы. Это приветствия самых радикальных шовинистов Западной Украины, которые сотрудничали с нацистами и убили тысячи поляков, евреев... Это факт», - заявил хорватский президент в интервью HRT.

Миланович добавил, что не желает слышать на территории своей страны лозунги националистов. Привычку некоторых своих западных коллег использовать их президент Хорватии объяснил неграмотностью политиков.

Ранее официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова напомнила, что лозунг «Слава Украине» был установлен в качестве приветствия в Организации украинских националистов* (ОУН, запрещена в РФ) в 1939 году. Позднее к нему добавили характерный жест вытянутой рукой и ответный клич «Героям слава».

*ОУН-УПА - экстремистская организация, запрещенная на территории Российской Федерации.

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