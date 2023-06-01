Боец ВДВ подорвал украинский танк и колесный беспилотник с миной

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Министерство обороны Российской Федерации опубликовало кадры боевой работы инженерно-саперных подразделений ВДВ по разминированию и уничтожению колесных беспилотников и вражеского танка во время боя с украинскими боевиками, которые безуспешно попытались прорвать оборону костромских десантников.

В одном из боев националисты использовали колесный беспилотник с противотанковой миной, оснащенной дистанционным взрывателем. Он должен был незаметно подъехать и подорвать российских бойцов. Однако он забуксовал на проселочной дороге.

Беспилотник накладным зарядом подорвал гвардии младший сержант Александр Павлиенко. Аналогично он уничтожил обнаруженный с помощью БПЛА подбитый танк возле позиций украинских боевиков.

«Адреналин играл. Не думал о страхе. Надо работать побыстрей. Быстрее начнем, быстрее закончим», - признается боец.

Ранее в МО РФ показали, как расчет установки разминирования УР-77 «Метеорит» Воздушно-десантных войск уничтожил опорный пункт националистов в районе Кременной. Кроме того, мощным взрывом был проделан проход в минном поле.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.