В Омске автобус снес инспектора ГИБДД и остановленного им водителя

Сотрудника полиции и водителя легкового автомобиля госпитализировали с места происшествия, об их состоянии не сообщается.

© Видео: prok_omsk, Telegram © Фото: prok_omsk, Telegram

В Омске водитель автобуса сбил инспектора ГИБДД и водителя, у которого сотрудник полиции проверял документы. Кадры инцидента попали на камеру видеорегистратора. На них видно, как автобус буквально сносит людей и припаркованный на обочине автомобиль.

«В результате происшествия пострадали водитель легкового автомобиля и сотрудник ДПС, они доставлены в медицинское учреждение», - сообщила прокуратура Омской области в своем Telegram-канале.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка. По предварительным данным, водитель 45-го маршрута не справился с управлением и выехал на обочину. Дело находится на контроле областной прокуратуры.