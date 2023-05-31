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Прорвавшуюся из Польши россиянку с детьми отвезли к родственникам в Бресте

Сергей Лебедев
16:34 31.05.2023
Пресс-секретарь посольства РФ в Белоруссии заявил, что с женщиной и ее детьми сейчас все в порядке.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: gpkgovby, Telegram
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Россиянку с детьми, прорвавшуюся из Польши в Белоруссию, отвезли к родственникам в Бресте. С нашими соотечественниками сейчас работают сотрудники Генерального консульства РФ. Об этом «Звезде» сообщил пресс-секретарь посольства России в Белоруссии Алексей Маскалев.

«С женщиной и детьми все в порядке, они чувствуют себя хорошо. В настоящее время проводятся обязательные в данном случае процедуры для возвращения наших граждан на родину», - добавил официальный представитель посольства.

Алексей Маскалев поблагодарил белорусских коллег за оказанную помощь и четкое взаимодействие.

Ранее «Звезда» рассказывала об инциденте, произошедшем 30 мая. Напомним, женщина, спасая своих троих детей от шведских властей, прорвалась через границу. Россиянка успела добежать до белорусских пограничников, пока ее супруг отвлекал сотрудников польского погранведомства.

Семье пришлось бежать из Швеции из-за опасения, что власти отберут детей. Ранее их уже пытались изъять и передать приемным родителям.

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