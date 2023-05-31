Умер красноярский депутат Госдумы Виктор Зубарев

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Депутат Государственной думы Виктор Зубарев скончался на 63-м году жизни. Информацию об этом подтвердили в администрации губернатора Красноярского края.

Зубарев неожиданно скончался минувшей ночью, сказал РИА Новости парламентарий Юрий Швыткин. Причина смерти не сообщается. Последняя запись в его Telegram-канале размещена накануне.

В Госдуме был членом фракции «Единая Россия» и представлял Красноярский край, в котором родился и прожил большую часть жизни. Был членом комитета Госдумы по бюджету и налогам. С 1997 по 2007 год трижды избирался депутатом Законодательного собрания Красноярского края. Депутат Государственной Думы V, VI, VII и VIII созывов.

Довыборы по округу, по которому был избран Зубарев, состоятся в единый день голосования в сентябре, сообщили ТАСС в ЦИК.