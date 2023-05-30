В стране и мире Украинские боевики выпустили по Донецку 20 ракет РСЗО Дмитрий Трунов Данных о пострадавших и разрушениях на данный момент нет. © Фото: Сергей Батурин, РИА Новости Читайте нас на: Украинские войска в 6.10 обстреляли Петровский район Донецка. Об этом сообщает представительство ДНР в СЦКК. Как говорится в сообщении, по населенному пункту Кураховка - город Донецк (Петровский район) выпущено 20 ракет из РСЗО. Кроме того, по сообщению представительства ДНР, в 06:20 по населенному пункту Уманское города Донецка (Киевский район) выпущено 6 снарядов калибром 155 мм. Данных о пострадавших и разрушениях на данный момент нет. Ранее сообщалось, что 28 мая националисты 30 раз за сутки обстреляли ДНР. Всего по территории республики боевики выпустили 149 единиц различных боеприпасов. За два дня до этого при обстреле Донецка боевиками погибла женщина и были обесточены девять трансформаторных подстанций. Экспертное мнение и аналитика