В стране и мире Премьер-министр Армении Пашинян поздравил Эрдогана с победой Анастасия Бобылева Ранее Владимир Путин опубликовал на сайте Кремля телеграмму, где также поздравил президента Турции с результатами голосования. © Фото: IMAGOM. Popow Globallookpress Читайте нас на: Премьер-министр Армении Никол Пашинян поздравил действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с победой на президентских выборах. Он опубликовал текст поздравления в Twitter. Пашинян подчеркнул, что надеется на нормализацию отношений между Анкарой и Ереваном. «Поздравляем президента Эрдогана с переизбранием. С нетерпением жду продолжения совместной работы для полной нормализации отношений между нашими странами», - говорится в публикации. Ранее на сайте Кремля свои поздравления опубликовал российский лидер Владимир Путин. Он подчеркнул, что эта победа стала закономерным результатом политики Эрдогана. Экспертное мнение и аналитика