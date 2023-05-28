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В Хабаровске приступили к обучению подростков военно-прикладному делу

Ирина Елагина
10:26 28.05.2023
Хабаровский центр по обучению детей военно-прикладному делу один из 12 аналогичных клубов, открытых в России в 2023 году.
© Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК «ЗВЕЗДА»
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В Хабаровске открылось региональное отделение Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания. Здесь молодые люди допризывного и призывного возраста под руководством опытных инструкторов могут пройти интенсивный курс обучения военно-прикладному делу. Причем такие центры одновременно появились сразу в 12 регионах России.

На кадрах видео инструкторы спортивно-патриотического клуба показывают, как правильно пользоваться жгутом. Для ребят подготовлен целый блок о первой медицинской помощи. У каждого ребенка своя индивидуальная аптечка. В ней все необходимые предметы, которые могут пригодиться во время занятия.

«Например, мы наложили турникет на ногу, и мы теперь можем наложить жгут на руку. Мы натягиваем жгут сильно, кровоостанавливающий первый тур, второй фиксирующий, ну и третий тоже фиксирующий. Завязали на два узла, и все, приводим пострадавшего в устойчивое боковое положение», - пояснил Валерий, воспитанник центра военно-спортивной подготовки.

На курсах подросткам рассказывают, где находятся артерии и вены, и как оперативно оказать помощь пострадавшему. Сначала они друг на друге отрабатывают наложение жгута, а потом в форме эстафеты добираются до раненого.

В условной красной зоне ребята по очереди имитируют пострадавших. Сегодня во время занятия ребята узнали, как правильно накладывать жгут на сонную артерию. И только после того, как будет правильно выполнено упражнение, пострадавшего можно будет доставить в безопасную зону.

На территории России в 2023 году было открыто 12 таких клубов. В Хабаровске он создан на базе Центра единоборств. Обучают детей 17 инструкторов, которые с февраля проходили подготовку по всей России.

«Подготовка осуществлялась в три этапа. 1-й этап - это при центре Российского университета спецназа, мы проходили подготовку полтора месяца. Далее 2-й этап в Молодежном центре патриотического воспитания. И 3-й этап - это Московский Педагогический гуманитарный университет, где мы проходили тактическую медицину и теорию и методику военно-спортивных игр», - рассказал Сергей Павлов, инструктор центра военно-спортивной подготовки.

Буквально за два месяца воспитанников центра набралось более 300 человек. И это далеко не предел. Организаторы планируют, что первый 3-месячный курс прослушают 1500 человек.

Занятия по военно-спортивной подготовке проходят не только в патриотическом центре. Инструкторы также приезжают в различные колледжи и техникумы, уже в программе задействованы девять учебных заведений.

Студенты колледжа водного транспорта стали одними из первых слушателей. Для них был проведен мастер-класс, на котором инструкторы рассказали, что ждет студентов на занятиях в этом учебном году.

Весь курс занятий состоит из восьми модулей. Одно из направлений - беспилотные летательные аппараты. Как профессиональные дроны, так и маленькие тренировочные коптеры. Освоение этих летательных аппаратов начинается с простых упражнений: взлет, посадка или полеты по кругу.

Потом они начинают выполнять более сложные задания и практиковать управление на разных высотах. Эти навыки сейчас крайне необходимы. Беспилотники активно применяют в мониторинге лесных пожаров или для поиска браконьеров, а во многих силовых структурах, куда могут пойти работать эти ребята, БПЛА используют для выполнения специальных задач.

Студенты увлеченно слушают инструкторов. Вероника Мельникова с детства мечтала связать свою жизнь с вооруженными силами или службой в полиции. Когда узнала о курсах не раздумывая решила стоит попробовать.

«Я думаю, что если я сейчас пройду этот курс, мне он поможет и в дальнейшем я смогу далее после того как закончу данную специальность поступить на высшее образование, туда куда хочу», - поделилась Вероника Мельникова, воспитанница центра военно-спортивной подготовки.

Сейчас слушатели курса проходят ускоренную программу до конца учебного года. А с июня стартует летняя кампания. В течение трех месяцев на территории одного из хабаровских детских оздоровительных лагерей воспитанники патриотического клуба будут изучать новые направления и отрабатывать уже изученные модули.

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