Взорвавшийся в Комсомольске-на-Амуре самогонный аппарат повредил семь машин

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В жилом доме по улице Дикопольцева в Комсомольске-на-Амуре взорвался самогонный аппарат. В квартире на четвертом этаже выбило стекла. Осколки повредили семь автомобилей во дворе.

«Утром 27 мая поступил звонок, в жилом доме произошел хлопок газовоздушной смеси. Прибывшие пожарные установили, что в квартире на четвертом этаже выбило стекла. Предположительно, произошёл хлопок скопившихся паров спирта при использовании самогонного аппарата», - сообщает Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю.

В результате взрыва повредились оконные рамы, но пожара удалось избежать. Самогонщика доставили в больницу с ожогами.

Это не первый случай взрыва самогонного аппарата в жилом доме. В Москве несколько лет назад взрыв произошел на Туристской улице: частично обрушилась стена здания и повредились двери.