Бойцы Ивановской дивизии ВДВ награждены медалями и орденом Мужества
Один из удостоенных медали «За отвагу» поделился историей подвига: ретранслятор установлен, связь была восстановлена, а управление не нарушено.
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Бойцов Ивановской дивизии удостоили государственных наград за проявленные в зоне проведения спецоперации мужество и героизм.
Военнослужащие удостоились Ордена Мужества, медалей Жукова, Суворова и «За отвагу». Награды ивановским десантникам вручил командир Ивановского соединения Воздушно-десантных войск гвардии полковник Евгений Тонких.
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