Армия Бойцы Ивановской дивизии ВДВ награждены медалями и орденом Мужества Один из удостоенных медали «За отвагу» поделился историей подвига: ретранслятор установлен, связь была восстановлена, а управление не нарушено. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Бойцов Ивановской дивизии удостоили государственных наград за проявленные в зоне проведения спецоперации мужество и героизм. Военнослужащие удостоились Ордена Мужества, медалей Жукова, Суворова и «За отвагу». Награды ивановским десантникам вручил командир Ивановского соединения Воздушно-десантных войск гвардии полковник Евгений Тонких. © Минобороны России Начальник АСУ с позывным Гранит рассказал, как удалось восстановить связь с подразделениями и с командованием. «Обеспечивал связь командования соединения непосредственно с нижестоящими подразделениями, с вышестоящим командованием. <...> Понимаешь, сознаешь риски, что, где, как, куда летит, когда падает, куда прятаться. По нам работал миномет. Скорее всего, с воздуха корректировали», - поделился он. Он добавил, что задача была выполнена: ретранслятор установлен, связь была восстановлена, управление не нарушено. Гвардии полковник Евгений Тонких поблагодарил «крылатую пехоту» за проявленные при выполнении боевых задач самоотверженность и профессионализм. Он пожелал им всего наилучшего и скорейшего возвращения домой с победой. Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика