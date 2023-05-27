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Бойцы Ивановской дивизии ВДВ награждены медалями и орденом Мужества

05:46 27.05.2023
Один из удостоенных медали «За отвагу» поделился историей подвига: ретранслятор установлен, связь была восстановлена, а управление не нарушено.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Бойцов Ивановской дивизии удостоили государственных наград за проявленные в зоне проведения спецоперации мужество и героизм.

Военнослужащие удостоились Ордена Мужества, медалей Жукова, Суворова и «За отвагу». Награды ивановским десантникам вручил командир Ивановского соединения Воздушно-десантных войск гвардии полковник Евгений Тонких.

© Минобороны России

Начальник АСУ с позывным Гранит рассказал, как удалось восстановить связь с подразделениями и с командованием.

«Обеспечивал связь командования соединения непосредственно с нижестоящими подразделениями, с вышестоящим командованием. <...> Понимаешь, сознаешь риски, что, где, как, куда летит, когда падает, куда прятаться. По нам работал миномет. Скорее всего,  с воздуха корректировали», - поделился он.

Он добавил, что задача была выполнена: ретранслятор установлен, связь была восстановлена, управление не нарушено.

Гвардии полковник Евгений Тонких поблагодарил «крылатую пехоту» за проявленные при выполнении боевых задач самоотверженность и профессионализм. Он пожелал им всего наилучшего и скорейшего возвращения домой с победой.

Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.  

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