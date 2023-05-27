Штурмовые группы мотострелков ЦВО наградили в зоне спецоперации

Среди наград были медали «За отвагу», «За укрепление боевого содружества», «За спасение погибавших», «За боевые отличия» и «За воинскую доблесть». Также 150 бойцам вручены знаки отличия ордена Святого Георгия - Георгиевский крест IV степени. Один штурмовик награжден «Орденом Мужества».

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Проявившие героизм и мужество при выполнении спецзадач военнослужащие штурмовых групп мотострелкового соединения Центрального военного округа (ЦВО) были удостоены наград в зоне проведения спецоперации. В соответствии с решением Верховного Главнокомандующего, вручение наград проводилось в зоне боевых действий.

Военнослужащие были представлены к заслуженным наградам. Командование ЦВО вручило им медали «За отвагу», «За укрепление боевого содружества», «За спасение погибавших», «За боевые отличия» и «За воинскую доблесть». Вместе с тем, более 150 бойцов отмечены знаком отличия ордена Святого Георгия - Георгиевским крестом IV степени.