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Путин заявил, что в русской культуре настал период борьбы за право быть собой

Анастасия Бобылева
22:16 27.05.2023
Он подчеркнул, что для России невозможна отмена мировой культуры, поскольку наша страна относится к ней уважительно.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Президент РФ Владимир Путин прокомментировал ситуацию с отменой русской культуры на Западе. В видеообращении по случаю открытия  Академии творческих индустрий в арт-кластере «Таврида» он заявил, что в настоящий момент искусство и культуру России пытаются вычеркнуть из достояния цивилизации, однако этим лишь лишают себя возможности прикоснуться к прекрасному.

«Тем самым подобные деятели наказывают прежде всего самих себя. Лишают свои народы, своих граждан возможности прикоснуться к подлинным шедеврам», - считает президент.

Он подчеркнул также, что для России подобные действия невозможны. В нашей стране, по словам Путина, уважают наследие мировой культуры, поэтому невозможно даже представить попытки отменить его.

«Для нас сейчас по сути время самоопределения. Борьбы за право быть самими собой. Это в полной мере относится и к культуре», - подытожил президент.

Ранее министр культуры ФРГ Клаудия Рот выступила против отмены российской культуры. Она заявила, что не позволит Путину «забрать Чехова».

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