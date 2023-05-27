Замглавы МО РФ Тимур Иванов проверил в Севастополе ход строительства военного госпиталя на площади 8,5 Га

Помимо госпиталя, Тимур Иванов проинспектировал строительство и реконструкцию историко-археологического парка «Херсонес Таврический», который возводится по поручению Президента РФ.

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В Крыму продолжается масштабное строительство военной и социальной инфраструктуры под руководством военно-строительного комплекса Минобороны РФ. Военные строители до конца текущего года построят в Севастополе новый военный госпиталь.

Замглавы Минобороны РФ Тимур Иванов осуществил рабочую поездку в войск Южного военного округа (ЮВО). В рамках нее он совместно с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым проверил развитие военной и гражданской инфраструктуры. В Севастополе они посетили строительный объект, где на площади 8,5 Га строится новый военный госпиталь на 150 койко-мест.

Будут возведены свыше 20 зданий и сооружений. Среди них - лечебно-диагностический корпус, вертолетные площадки, инфекционное отделение, станция переливания крови и кислородная станция, и другие объекты. Медицинский комплекс оснастят самым современным оборудованием и медтехникой. В нем можно будет пройти все виды исследований.