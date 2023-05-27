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Замглавы МО РФ Тимур Иванов проверил в Севастополе ход строительства военного госпиталя на площади 8,5 Га

05:08 27.05.2023
Помимо госпиталя, Тимур Иванов проинспектировал строительство и реконструкцию историко-археологического парка «Херсонес Таврический», который возводится по поручению Президента РФ.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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В Крыму продолжается масштабное строительство военной и социальной инфраструктуры под руководством военно-строительного комплекса Минобороны РФ. Военные строители до конца текущего года построят в Севастополе новый военный госпиталь.

Замглавы Минобороны РФ Тимур Иванов осуществил рабочую поездку в войск Южного военного округа (ЮВО). В рамках нее он совместно с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым проверил развитие военной и гражданской инфраструктуры. В Севастополе они посетили строительный объект, где на площади 8,5 Га строится новый военный госпиталь на 150 койко-мест.

Будут возведены свыше 20 зданий и сооружений. Среди них - лечебно-диагностический корпус, вертолетные площадки, инфекционное отделение, станция переливания крови и кислородная станция, и другие объекты. Медицинский комплекс оснастят самым современным оборудованием и медтехникой. В нем можно будет пройти все виды исследований.

© Минобороны России

Планируется разместить реанимационное, хирургическое, урологическое, эндоскопическое, диагностическое, а также травматологическое, кардиологическое, гинекологическое и ожоговое отделения вместе с отделениями сосудистой хирургии и неврологии.

Помимо госпиталя, в Севастополе военные строители реализуют проект строительства и реконструкции историко-археологического парка «Херсонес Таврический», который возводится на площади 30 Га.

Уже построены «Детский художественно-эстетический центр», филиал «Артека» - «Корсунь». Будут построены музеи Крыма, Античности и Византии, Христианства.

Тимур Иванов с губернатором Михаилом Развожаевым проверили готовность первых объектов парка. Строительство данного историко-археологического парка претворяется в жизнь специалистами МО РФ по поручению Президента России.

Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.  

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