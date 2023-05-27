«У нас заготовлены сюрпризы»: как мотострелки защищают ДНР от украинских диверсантов

Многие из мотострелков имеют еще более ранний опыт боевых действий. Например, со времен Второй чеченской. Но, как говорят командиры, это полдела.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Один из флангов Артемовска. Диверсионная группа украинских боевиков скрываясь за лесопосадкой выдвинулась в сторону российских позиций. Но сверху, с беспилотника видно все. По сектору передвижения противника тут же открывает огонь наша артиллерия.

Скрыться они не успели. Один боевик ранен. Остальные дезориентированы. Видимо, получив информацию об этом, еще одна ДРГ чуть южнее спешит на эвакуацию. Правда, бронеавтомобиль неожиданно отъезжает от них - торопится покинуть зону. Боевики его догоняют. Российская артиллерия продолжает накрывать сектор.

Пока на переднем крае идет боевая работа, на других линиях обороны артемовского фланга российские военнослужащие укрепляют позиции - оборудуют собственную линию обороны по флангу. Наши военнослужащие планируют и расчищают будущие позиции на одном уже проверенном этаже, на другом проверяют каждый угол на наличие растяжек.

Отходя, украинские боевики разрушали укрепления, чтобы не дать нашим бойцам занять оборону. Но в данный момент это здание пригодно для огневых точек. В процессе оборудования позиций командиры держат связь с другими подразделениями, с соседями. Обмениваются данными о ситуации.

«Дополнительно приготовлены еще рубежи обороны, есть дополнительная техника. У нас заготовлены сюрпризы - рассказывать о них я думаю не стоит», - рассказал военнослужащий ВС РФ с позывным Борей.

Многие из мотострелков имеют еще более ранний опыт боевых действий. Например, со времен Второй чеченской. Большинство участвуют в специальной военной операции с самого начала. Прошли Мариуполь и другие города, хорошо знакомы с тактикой противника. Но, как говорят командиры, это полдела. Огромное значение имеет то, что в ряды Вооруженных сил бойцы пришли добровольцами. И мотивация у каждого своя.

«Я пришел сюда, чтобы мои дети не почувствовали, что такое война. Я одну войну прошел уже, в Чеченской республике», - рассказал военнослужащий ВС РФ с позывным Сова.

Неподалеку от подразделения мотострелков уже в полной готовности оказать им огневую поддержку дежурят танкисты.

«Настрой очень даже боевой, задача у нас простая - задержать возможный прорыв противника. Танки полностью все заряжены, с боеприпасами проблем нету... да всем необходимым обеспечены», - рассказал командир танка Т-72Б3М с позывным Вертуха.

Посменно боевые машины выезжают в так называемые «секреты». Их танкисты не показывают, но заверяют, если боевики предпримут попытку атаки, многое для них станет неприятной неожиданностью.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов