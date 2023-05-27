В Санкт-Петербурге отмечают 320-летие города

Выстрел из пушки у Петропавловки, фейерверк над Невой и факелы Ростральных колонн: как в Петербурге отметят 320-й день рождения города.

© Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК «ЗВЕЗДА»

320 лет. Именно столько сегодня исполняется Северной столице, городу военных моряков на Неве. Санкт-Петербург в эти минуты как настоящий именинник - нарядный, в ожидании гостей и яркого торжества. Концерты, шоу, мастер-классы, ярмарки и, конечно, фестиваль огня - программа запланирована масштабная. Однако, такой красочный день рождения у города был не всегда. За три сотни лет Петроград, Ленинград, Санкт-Петербург пережил многое. Основные вехи истории торжеств вспомнил Роман Закурдаев.

Северо-западный ветер с Балтики развевает над Невой флаги с черным двуглавым орлом на желтом фоне – отсылка к Петровской эпохе. Город в ожидании праздника.

Основные торжества пройдут на Дворцовой площади, как и в первый масштабный день рождения Петербурга, когда городу исполнился ровно век - в 1803 году.

«Празднование было пышным, но не всенародным, просто гулянья были, но официальных общенародных мероприятий не было», - рассказал Дмитрий Геращенко, главный специалист городского экскурсионного бюро Санкт-Петербурга.

А вот уже двухсотлетие Петербурга по-настоящему вошло в историю. Два берега Невы тогда соединил новый разводной мост - Троицкий. Это был подарок городу на день рождения города.

«Когда открывался Троицкий мост, огромное количество народа собралось, и Николай II, лично нажав на кнопку электрическую, осуществил разведение моста», - рассказал Дмитрий Геращенко.

И с тех пор почти в каждую круглую дату у Санкт-Петербурга появлялись новые достопримечательности. Самым урожайным на подарки со всего мира был 300-летний юбилей.

В 2003 году Япония подарила Санкт-Петербургу саженцы сакуры, а Финляндия целый яблоневый сад. От Китая на память остался стилизованный «Сад Дружбы» на Литейном проспекте. Казахстан презентовал четырехметровый бронзовый памятник советскому поэту-акыну Джамбулу Джабаеву. Италия подарила памятники-бюсты великих петербургских архитекторов итальянского происхождения: Антонио Ринальди, Джакомо Кварнеги, Карло Росси, ну и куда уж без него, Франческо Бартоломео Растрелли.

А вот 250-летний юбилей город на Неве не отмечал. И на это по тем временам была веская причина – в 1953 году умер Сталин. Празднование юбилея Санкт-Петербурга-Ленинграда перенесли тогда на 1957 год, главным событием стало открытие памятника А.С. Пушкину на Площади Искусств.

А еще тогда впервые зажгли факелы Ростральных колонн и возродили традицию полуденного выстрела из пушки Нарышкина бастиона. Он и сегодня, 27 мая 2023 года в 12:00 возвестит о начале праздника.