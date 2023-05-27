Гвардии младший сержант Мурадян во время артобстрела починил поврежденную боевую машину

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Механик-водитель реактивного артиллерийского дивизиона гвардии младший сержант Рафик Мурадян

Гвардии младший сержант Рафик Мурадян работал в составе артиллерийского дивизиона. Задача данного подразделения заключалась в оказании огневой поддержки ротной тактической группе, которая вела бой за взятие укрепленного опорного пункта противника.

Чтобы лишить российские войска артподдержки, украинские националисты начали массированный обстрел позиций дивизиона.

После очередного залпа разорвавшийся рядом с боевой машиной снаряд нанес ей осколочные повреждения. Как итог - она вышла из строя и не могла осуществить передислокацию, а также продолжать вести огонь.

После оценки обстановки с учетом опасности всей сложившейся ситуации, под артобстрелом гвардии младший сержант Мурадян восстановил работоспособность поврежденной боевой машины.

Мужественно и профессионально, рискуя жизнью, гвардии младший сержант Рафик Мурадян не допустил уничтожения артиллерийского расчета противником. Его смелость и профессионализм позволили расчету сменить огневую позицию и продолжить выполнять огневые задачи. В результате них опорный пункт украинских боевиков был уничтожен