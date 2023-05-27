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Гвардии младший сержант Мурадян во время артобстрела починил поврежденную боевую машину

00:21 27.05.2023
Артиллерийский дивизион, в котором выполнял задачи гвардии младший сержант Мурадян, уничтожил опорный пункт украинских боевиков. Подчиненные подполковника Малькова оттеснили националистов вглубь подконтрольных им территории.
Гвардии младший сержант Мурадян во время артобстрела починил поврежденную боевую машину
© Фото: Минобороны России
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В Министерстве обороны Российской Федерации продолжают рассказывать о подвигах российских военнослужащих в ходе выполнения боевых задач в зоне проведения специальной военной операции.

© Минобороны России

Механик-водитель реактивного артиллерийского дивизиона гвардии младший сержант Рафик Мурадян

Гвардии младший сержант Рафик Мурадян работал в составе артиллерийского дивизиона. Задача данного подразделения заключалась в оказании огневой поддержки ротной тактической группе, которая вела бой за взятие укрепленного опорного пункта противника.

Чтобы лишить российские войска артподдержки, украинские националисты начали массированный обстрел позиций дивизиона.

После очередного залпа разорвавшийся рядом с боевой машиной снаряд нанес ей осколочные повреждения. Как итог - она вышла из строя и не могла осуществить передислокацию, а также продолжать вести огонь.

После оценки обстановки с учетом опасности всей сложившейся ситуации, под артобстрелом гвардии младший сержант Мурадян восстановил работоспособность поврежденной боевой машины.

Мужественно и профессионально, рискуя жизнью, гвардии младший сержант Рафик Мурадян не допустил уничтожения артиллерийского расчета противником. Его смелость и профессионализм позволили расчету сменить огневую позицию и продолжить выполнять огневые задачи. В результате них опорный пункт украинских боевиков был уничтожен

© Минобороны России

Подполковник Алексей Мольков

Подполковник Алексей Мольков лично руководил подразделениями артиллерии на одном из тактических направлений. Под его руководством бойцы поразили часть бронетехники украинских националистов, а также подавили вражескую артиллерию.

В итоге они покинули свои огневые позиции благодаря высокому качеству стрельбы российских военнослужащих, действовавших под управлением подполковника Молькова.

Лишение противника огневой поддержки снизило интенсивность обстрела позиций ВС РФ. Все это позволило бойцам перейти в контрнаступление. Украинские националисты понесли значительные потери. Не сумев удержать свои позиции, они вынуждены были отойти вглубь подконтрольных им территорий.

Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов. 

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