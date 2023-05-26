Нейрохирурги института Склифосовского извлекли из затылка пациента образование размером с мяч

Пациент получил травму головы более 20 лет назад, но не обращался за помощью до тех пор, пока ситуация не стала критической.

© Видео: НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского © Фото: НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского

В НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского был прооперирован 47-летний мужчина с огромной артериовенозной мальформацией в области затылка. Это клубок переплетенных артерий и сосудов размером с мяч для игры в мини-футбол, который может в любой момент разорваться.

По словам медиков, в 2000 году пациент получил травму головы, после которой в районе затылка появилась шишка. В последние два года образование стало расти, и пациент решил пройти обследование - ему поставили диагноз «экстракраниальная артериовенозная мальформация затылочной и шейной области». Несмотря на это, от медицинской помощи мужчина до последнего отказывался, а в институт Склифосовского поступил, когда ситуация стала критической и тянуть дальше было нельзя - появились язвы, из которых началось массивное кровотечение.

Из-за гигантских размеров образование невозможно было извлечь за одну операцию, поэтому специалисты проводили лечение в несколько этапов. Сначала хирурги частично перекрыли артерии, снабжающие образование кровью. Затем нейрохирурги выполнили открытую операцию по удалению образования.

«Во время основного этапа оперативного вмешательства мы полностью отключили сосудистое кровоснабжение артериовенозной мальформации, удалили ее и закрыли место, где она находилась, кожным лоскутом. Мальформация у пациента достигла колоссальных размеров. Кожа на его затылке едва выдерживала натяжение. В изученных нами научных литературных источниках не нашлось данных о более крупных подобных образованиях», - рассказал заведующий первым нейрохирургическим отделением НИИ СП им. Н.В. Склифосовского Василий Каранадзе.

Лечение пациента в институте Склифосовского заняло почти два месяца. Сейчас мужчина чувствует себя хорошо и готовится к выписке, его жизни больше ничего не угрожает.