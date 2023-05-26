Будет громко: как проходят флотские учения «Кумжа-2023» в Баренцевом море

Тренировки важны не только для североморцев, но и для слушателей Военной академии - здесь они приобретают ценный опыт.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Отряд в составе большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков», малых ракетных кораблей, вспомогательных судов обеспечения и эскадренного миноносца «Адмирал Ушаков» идет в сторону Баренцева моря - на морской полигон Северного флота, где пройдут большие учения «Кумжа-2023»

Цель этих маневров, которые ежегодно проходят уже более 20 лет- отработка взаимодействия надводных и подводных сил, а также авиации.

Важен этот выход в море не только для североморцев, но и для гостей - слушателей Военной академии Генштаба Вооруженных сил. На эсминце их едва ли не больше чем членов экипажа. Они внимательно следят за маневрами с сигнального мостика.

Первый этап учений. К отряду кораблей приближается диверсионная группа условного противника. Пытается атаковать на быстроходных лодках, но северофлотцы тут же дают отпор

Кроме адмиралов сегодня здесь немало генералов и полковников. Среди них Сергей Бурундуков - он на борту корабля впервые в жизни.

«Масштаб учений Северного флота показывает, что военно-морская мощь нашего военно-морского флота имеет место быть», - заявил слушатель Военной академии Генерального штаба ВС РФ Сергей Бурундуков.

Безопасность прохода обеспечивают тральщики. Они идут впереди отряда на расстоянии в три кабельтовых и ведут поиск мин. Но все внимание гостей приковано к небу. Вертолет зависает над морем и опускает трос с гидроакустической системой, и она «прощупывает» толщу воды для обнаружения подводной лодки.

«Эти практические действия показывают возможности сил флота в современных условиях при выполнении как боевых действий, так и в мирное время. Многие впервые видят полномасштабные действия боевых кораблей. Конечно же, это интересно, вызывает определенные вопросы, дискуссии разгораются по тем или иным темам»», - рассказал заместитель командира дивизии ракетных кораблей Северного флота Анатолий Кожуров.

Самый зрелищный этап - противовоздушная оборона. Экипажи кораблей докладывают, к стрельбе готовы. Цель в 500 метрах. Ее имитирует сигнальная ракета. Тех, кто впервые на борту, предупреждают - будет громко. И это действительно так. Артиллерия открывает огонь. Стреляет БПК «Вице-адмирал Кулаков» и эскадренный миноносец «Адмирал Ушаков».

Комплекс применяют при стрельбе не только по воздушным целям, но также морским и береговым. Может вести огонь по противнику на дальности свыше 20 километров со скорострельностью 90 выстрелов в минуту

По оценке командования, учения прошли успешно. Слушатели Военной академии узнали больше о боевых возможностях флотских объединений и соединений, а североморцы умножили свой опыт перед началом летнего периода обучения.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов